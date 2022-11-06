ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов, - ISW

Новина українською →
Тегеран, Воскресенье 06 ноября 2022 05:11
Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов, - ISW Фото: Иран хочет четко определить отношения с Россией (крапка IR)
Автор: Артур Родивилов

Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов.

Аналитики говорят, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников - оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что его страна якобы передала России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине.

Позже в МИД Украины на фоне такого заявления Тегерана подчеркнули, что наша страна будет доверять только фактам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран дрони
NEWS
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины