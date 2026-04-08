ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Блокаду знято? Перші судна пройшли Ормузьку протоку, - CNN

16:45 08.04.2026 Ср
2 хв
Стратегічний морський маршрут відкритий?
aimg Олена Чупровська
Фото: перші кораблі пройшли через протоку: що відомо про угоду США та Ірану (Getty Images)

Перші судна пройшли Ормузьку протоку після угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Угода з Іраном передбачає, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, - Гегсет

Що відбулося в протоці

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку після початку припинення вогню.

Водночас у регіоні залишаються сотні суден. Експерти з судноплавства застерігають: не варто очікувати швидкого повернення до нормального трафіку.

Що сказали у Пентагоні

Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Хегсет на брифінгу в Пентагоні.

"Я вважаю, що так, виходячи з дипломатичних переговорів", - відповів генерал Кейн на запитання, чи протока відкрита.

"Те, про що було досягнуто згоди, те, що було заявлено, - це те, що протока відкрита", - додав міністр Гегсет.

За їхніми словами, торгівля буде здійснюватись під контролем військових.

Роль США та Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть долучитися до охорони протоки разом з Іраном у форматі "спільного підприємства". Тегеран, своєю чергою, заявив, що іранські військові координуватимуть прохід суден.

Ормузька протока - ключовий коридор для транспортування нафти. Вона стала одним із центральних питань на переговорах США щодо припинення вогню з Іраном.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення угоди про припинення вогню між США та Іраном виникло питання - хто насправді виграв від цих домовленостей. Аналітики розійшлися в оцінках.

Тим часом раніше РБК-Україна писало, коли саме Іран міг би повністю відкрити Ормузьку протоку і за яких умов це стало б можливим. Це, за словами представників Ірану, буде зроблено ще перед переговорами зі США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
Новини
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою