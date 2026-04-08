Блокаду знято? Перші судна пройшли Ормузьку протоку, - CNN
Перші судна пройшли Ормузьку протоку після угоди про припинення вогню між США та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що відбулося в протоці
За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку після початку припинення вогню.
Водночас у регіоні залишаються сотні суден. Експерти з судноплавства застерігають: не варто очікувати швидкого повернення до нормального трафіку.
Що сказали у Пентагоні
Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Хегсет на брифінгу в Пентагоні.
"Я вважаю, що так, виходячи з дипломатичних переговорів", - відповів генерал Кейн на запитання, чи протока відкрита.
"Те, про що було досягнуто згоди, те, що було заявлено, - це те, що протока відкрита", - додав міністр Гегсет.
За їхніми словами, торгівля буде здійснюватись під контролем військових.
Роль США та Ірану
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть долучитися до охорони протоки разом з Іраном у форматі "спільного підприємства". Тегеран, своєю чергою, заявив, що іранські військові координуватимуть прохід суден.
Ормузька протока - ключовий коридор для транспортування нафти. Вона стала одним із центральних питань на переговорах США щодо припинення вогню з Іраном.
