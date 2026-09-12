Іран відновив виробництво балістичних ракет у підземних комплексах, - WSJ

Іран відновив виробництво балістичних ракет на підземних об'єктах після масштабних ударів США та Ізраїлю по промисловій інфраструктурі країни. За даними американських і близькосхідних джерел, Тегеран уже збирає ракети двох основних типів, хоча обсяги виробництва залишаються нижчими, ніж до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За інформацією джерел видання у Вашингтоні та на Близькому Сході, Тегеран нині активно виробляє як рідкопаливні ракети, які заправляють безпосередньо перед запуском, так і твердопаливні боєприпаси, готові до використання.

Зокрема, розвідувальні дані вказують на відновлення виробництва в підземному комплексі Ходжир на південному сході Ірану.

Водночас нинішні обсяги виробництва, за даними джерел, залишаються нижчими за довоєнні. Частину іранських підприємств було виведено з ладу внаслідок ударів США та Ізраїлю, а морська блокада ускладнила постачання компонентів і сировини, необхідної для виробництва твердого ракетного палива.

Водночас американський чиновник припустив, що Іран міг перейти до обмеженого виробництва після попередньої домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо відкриття Ормузької протоки та переговорів про завершення війни.

За словами представника американської влади, Тегеран може виготовити щонайменше кілька сотень балістичних ракет із компонентів, які вже має у своєму розпорядженні.