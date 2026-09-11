Хусити захопили острів Перім, щоб блокувати ключову протоку, - Reuters

Єменські хусити 11 вересня досягли стратегічного острова Перім. Він знаходиться у ключовій для всесвітньої торгівлі нафтою Баб-ель-Мандебській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хусити захопили Перім

Про захоплення острова Перім повідомили Reuters чотири джерела в єменському уряді. Ця дія може потенційно посилити контроль хуситів над Баб-ель-Мандебом.

Раніше два джерела з підтримуваного Саудівською Аравією та визнаного на міжнародному рівні єменського уряду заявили, що його війська виведені з Періму.

Також повідомлялося, що хусити захопили місто Дубаб на материковому узбережжі Червоного моря, це навпроти острова, пише видання.

Якщо хусити отримають повний контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, це може дати їхньому покровителю Ірану вирішальну перевагу у війні зі США, вважає Reuters.

Причини:

скорочення поставок через другий великий транзитний коридор,

різке зростання цін на нафту.

Саудівська Аравія покладається на маршрут через Червоне море з тих пір, як іранський конфлікт фактично закрив Ормузьку протоку.

Єменський уряд планує контрнаступ

Тим часом єменські урядові сили заявили, що спробують повернути собі райони, захоплені хуситами вздовж узбережжя Червоного моря цього тижня.

Вони оголосили, що розгорнуть зброю та літаки, щоб ліквідувати будь-які пересування "терористичних» ополченців-хуситів".

Іран допомагає хуситам

Агентство Reuters повідомило у четвер, що просування хуситів узбережжям Червоного моря відбулося за прямих вказівок Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Іран прагне відкрити новий фронт у війні Тегерана проти США, повідомляють єменський уряд, іранські та регіональні джерела.

Минулого тижня Іран наказав хуситам посилити свої атаки на Саудівську Аравію, близького союзника США, і пообіцяв більше фінансування, зброї та старших офіцерів, щоб допомогти їм у цьому, повідомили два іранських джерела.

Хоча Іран називає хуситів союзником, він публічно заперечує надання їм військових вказівок.

Трамп не бомбитиме хуситів

Саудівська Аравія бомбардувала цілі хуситів у Ємені, але не стратегічні райони, які угруповання захопило цього тижня.

Як повідомляє Axios з посиланням на двох американських чиновників, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман двічі у четвер телефонував президенту США Дональду Трампу та закликав його завдати ударів по хуситах.

Трамп відхилив прохання, а офіційні особи США заявили, що адміністрація не має наміру вживати прямих військових дій проти хуситів наразі.

Світові ціни на нафту

Нагадаємо, світові ціни на нафту мали завершити тиждень вище 100 доларів за барель вперше з середини травня.

Хоча в п'ятницю вони дещо знизилися після того, як Financial Times повідомила про підготовку міністрами закордонних справ країн Близького Сходу тимчасової угоди щодо регулювання судноплавства через Ормуз.