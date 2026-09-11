ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хусити захопили острів Перім, щоб блокувати ключову протоку, - Reuters

15:42 11.09.2026 Пт
3 хв
Єменські бойовики стрімко досягають контролю над Червоним морем
aimg Олена Бджола
Хусити захопили острів Перім, щоб блокувати ключову протоку, - Reuters Фото: Єменські хусити захопили острів Перім (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Єменські хусити 11 вересня досягли стратегічного острова Перім. Він знаходиться у ключовій для всесвітньої торгівлі нафтою Баб-ель-Мандебській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хусити захопили Перім

Про захоплення острова Перім повідомили Reuters чотири джерела в єменському уряді. Ця дія може потенційно посилити контроль хуситів над Баб-ель-Мандебом.

Раніше два джерела з підтримуваного Саудівською Аравією та визнаного на міжнародному рівні єменського уряду заявили, що його війська виведені з Періму.

Також повідомлялося, що хусити захопили місто Дубаб на материковому узбережжі Червоного моря, це навпроти острова, пише видання.

Якщо хусити отримають повний контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, це може дати їхньому покровителю Ірану вирішальну перевагу у війні зі США, вважає Reuters.

Причини:

  • скорочення поставок через другий великий транзитний коридор,
  • різке зростання цін на нафту.

Саудівська Аравія покладається на маршрут через Червоне море з тих пір, як іранський конфлікт фактично закрив Ормузьку протоку.

Єменський уряд планує контрнаступ

Тим часом єменські урядові сили заявили, що спробують повернути собі райони, захоплені хуситами вздовж узбережжя Червоного моря цього тижня.

Вони оголосили, що розгорнуть зброю та літаки, щоб ліквідувати будь-які пересування "терористичних» ополченців-хуситів".

Іран допомагає хуситам

Агентство Reuters повідомило у четвер, що просування хуситів узбережжям Червоного моря відбулося за прямих вказівок Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Іран прагне відкрити новий фронт у війні Тегерана проти США, повідомляють єменський уряд, іранські та регіональні джерела.

Минулого тижня Іран наказав хуситам посилити свої атаки на Саудівську Аравію, близького союзника США, і пообіцяв більше фінансування, зброї та старших офіцерів, щоб допомогти їм у цьому, повідомили два іранських джерела.

Хоча Іран називає хуситів союзником, він публічно заперечує надання їм військових вказівок.

Трамп не бомбитиме хуситів

Саудівська Аравія бомбардувала цілі хуситів у Ємені, але не стратегічні райони, які угруповання захопило цього тижня.

Як повідомляє Axios з посиланням на двох американських чиновників, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман двічі у четвер телефонував президенту США Дональду Трампу та закликав його завдати ударів по хуситах.

Трамп відхилив прохання, а офіційні особи США заявили, що адміністрація не має наміру вживати прямих військових дій проти хуситів наразі.

Світові ціни на нафту

Нагадаємо, світові ціни на нафту мали завершити тиждень вище 100 доларів за барель вперше з середини травня.

Хоча в п'ятницю вони дещо знизилися після того, як Financial Times повідомила про підготовку міністрами закордонних справ країн Близького Сходу тимчасової угоди щодо регулювання судноплавства через Ормуз.

Раніше РБК-Україна писало, що у четвер хусити, що підтримуються Іраном, взяли контроль над єменським портом Мокка. Це становить додаткову загрозу для судноплавства в Червоному морі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ємен Іран
Новини
"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ
"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech