Иран возобновил производство баллистических ракет в подземных комплексах, - WSJ

Иран возобновил производство баллистических ракет на подземных объектах после масштабных ударов США и Израиля по промышленной инфраструктуре страны. По данным американских и ближневосточных источников, Тегеран уже собирает ракеты двух основных типов, хотя объемы производства остаются ниже, чем до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации источников издания в Вашингтоне и на Ближнем Востоке, Тегеран сейчас активно производит как жидкотопливные ракеты, заправляемые непосредственно перед запуском, так и твердотопливные боеприпасы, готовые к использованию.

В частности, разведывательные данные указывают на возобновление производства в подземном комплексе Ходжир на юго-востоке Ирана.

В то же время нынешние объемы производства, по данным источников, остаются ниже довоенных. Часть иранских предприятий была выведена из строя в результате ударов США и Израиля, а морская блокада усложнила поставки компонентов и сырья, необходимого для производства твердого ракетного топлива.

В то же время американский чиновник предположил, что Иран мог перейти к ограниченному производству после предварительной договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поводу открытия Ормузского пролива и переговоров о завершении войны.

По словам представителя американских властей, Тегеран может изготовить по меньшей мере несколько сотен баллистических ракет из уже имеющихся компонентов.