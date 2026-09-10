ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп розкрив, коли може закінчитися війна з Іраном

12:53 10.09.2026 Чт
2 хв
Президент США переконаний, що це станеться незабаром
aimg Юлія Капітонова
Трамп розкрив, коли може закінчитися війна з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Війна на Близькому Сході може завершитися одразу після проміжних виборів у США.

З таким прогнозом виступив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На переконання очільника Білого дому, вже в листопаді 2026 року бойові дії з Іраном будуть припинені.

Він також вважає, що одразу після закінчення конфлікту ціни на бензин різко знизяться.

Трамп упевнений, що керівництво Ірану зараз навмисно загострює ситуацію, намагаючись вплинути на результати проміжних виборів у США, а також послабити позиції республіканців.

"Я думаю, що війна закінчиться одразу після виборів", - заявив американський лідер.

За словами президента США, Іран намагається домогтися обрання до Конгресу слабших, на його думку, політиків, які дозволили б Тегерану залишити ядерну програму без належного контролю.

Водночас прогноз Трампа означає, що війна може тривати ще близько двох місяців. Це змусить кандидатів від Республіканської партії й надалі стикатися з наслідками конфлікту, зокрема його впливом на вартість життя.

Республіканці побоюються, що економічні наслідки війни можуть призвести до втрати ними більшості в Палаті представників і потенційно поставити під загрозу їхню більшість у Сенаті.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що війна США з Іраном може затягнутися до кінця президентської каденції Трампа.

Також стало відомо, що Тегеран протягом однієї ночі втратив одразу 5 танкерів.

На тлі останніх подій на Близькому Сході ціни на нафту продовжують стрімко зростати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Близький Схід Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві
Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського