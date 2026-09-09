Brent майже по 100 доларів: чому ціни на нафту знову стрімко зростають
Нова ескалація на Близькому Сході підштовхнула ціни на нафту вгору. Однак ситуація може погіршитися, адже Brent наближається до психологічно важливої позначки - 100 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 1,3% - до 99,22 доларів за барель.
Американська нафта WTI подорожчала на 1,2% - до 94,13 доларів.
Аналітики звертають увагу на те, що від початку серпня Brent зросла в ціні приблизно на 25%.
На це вплинули два ключові фактори:
- загострення ситуації на Близькому Сході;
- зростання ризику перебоїв із постачанням нафти.
Як відомо, 8 вересня конфлікт ще сильніше загострився. Це сталося після того, як хусити атакували кілька міст Саудівської Аравії.
Одразу після цього солдати США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах. У відповідь Іран атакував американську військову базу в Йорданії та кораблі.
На переконання аналітиків, останні події створюють додатковий тиск на нафтовий ринок. Річ у тім, що регіональна енергетична інфраструктура та важливі морські маршрути знову потрапили під удари.
Саудівська Аравія частково перенаправила експорт нафти в обхід Ормузької протоки. Однак якщо атаки на країну триватимуть, забезпечувати стабільні поставки нафти на світовий ринок буде складніше.
Аналітики також попереджають про ще один наслідок подорожчання нафти - зростання інфляційних ризиків, особливо в Азії. Багато країн регіону значною мірою залежать від імпортних енергоносіїв.
Експерти наголошують, що ціна Brent на рівні 100 доларів за барель - це не просто психологічна позначка, а сигнал про можливі серйозні наслідки для світової економіки.
До речі, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав альтернативу Ормузькій протоці.
Також ми писали, як нещодавно американські війська завдали ударів по понад 100 цілях в Ірані.