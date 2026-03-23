Іран відмовився від планів створити ядерну зброю, - Трамп

За словами американського лідера, Вашингтон уже домовився з Тегераном приблизно за 15 пунктами потенційної угоди.

"У них не буде ядерної зброї - це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися", - запевнив Трамп.

Окремо президент розповів, що США хочуть забрати в Ірану збагачений уран.

"Якщо це станеться, це стане чудовим початком для відновлення Ірану, і це все, чого ми хочемо", - вважає він.

Трамп додав, що це також буде чудовою новиною для Ізраїлю і для інших країн Близького Сходу: Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту і Бахрейну.