Іран відмовився від планів створити ядерну зброю, - Трамп

Іранська влада погодилася з тим, що у країни ніколи не з'явиться ядерна зброя. Це - один із головних пунктів потенційної угоди зі США.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.
За словами американського лідера, Вашингтон уже домовився з Тегераном приблизно за 15 пунктами потенційної угоди.
"У них не буде ядерної зброї - це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися", - запевнив Трамп.
Окремо президент розповів, що США хочуть забрати в Ірану збагачений уран.
"Якщо це станеться, це стане чудовим початком для відновлення Ірану, і це все, чого ми хочемо", - вважає він.
Трамп додав, що це також буде чудовою новиною для Ізраїлю і для інших країн Близького Сходу: Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту і Бахрейну.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що Іран "дуже хоче укласти угоду".
За його словами, така угода може бути затверджена вже протягом п'яти днів або раніше.
Також американський лідер доручив призупинити американські атаки на Іран і не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, це сталося через плідні переговори.