Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп

17:43 23.03.2026 Пн
2 мин
Американский лидер заявил о том, что США и Иран уже договорились по некоторым пунктам потенциальной сделки
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Иранские власти согласились с тем, что у страны никогда не появится ядерное оружие. Это - один из главных пунктов потенциальной сделки с США.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Иран отрицает проведение переговоров с США

По словам американского лидера, Вашингтон уже договорился с Тегераном примерно по 15 пунктам потенциальной сделки.

"У них не будет ядерного оружия - это пункт номер один. Это пункты номер один, два и три. У них никогда не будет ядерного оружия - они с этим согласились", - заверил Трамп.

Отдельно президент рассказал, что США хотят забрать у Ирана обогащенный уран.

"Если это произойдет, это станет отличным началом для восстановления Ирана, и это все, чего мы хотим", - считает он.

Трамп добавил, что это также будет отличной новостью для для Израиля и для других стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.

Сделка с Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Иран "очень хочет заключить сделку".

По его словам, такая сделка может быть утверждена уже в течение пяти дней или раньше.

Также американский лидер поручил приостановить американские атаки на Иран и не наносить удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, это произошло из-за плодотворных переговоров.

