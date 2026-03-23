Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп

По словам американского лидера, Вашингтон уже договорился с Тегераном примерно по 15 пунктам потенциальной сделки.

"У них не будет ядерного оружия - это пункт номер один. Это пункты номер один, два и три. У них никогда не будет ядерного оружия - они с этим согласились", - заверил Трамп.

Отдельно президент рассказал, что США хотят забрать у Ирана обогащенный уран.

"Если это произойдет, это станет отличным началом для восстановления Ирана, и это все, чего мы хотим", - считает он.

Трамп добавил, что это также будет отличной новостью для для Израиля и для других стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.