Іран відкинув перемир’я США та заявив про готовність прорвати блокаду

Іран не визнає продовження режиму припинення вогню, оголошеного США, і діятиме відповідно до власних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне телебачення Ірану та агентство Tasnim.

Білий дім підтвердив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Ісламабада, де мав очолити американську делегацію на новому раунді переговорів з Іраном. Раніше Іран відмовився від участі в цих переговорах, назвавши їх "тратою часу".

"Продовження морської блокади є продовженням ворожості. Доки блокада зберігається, Іран принаймні не відкриватиме Ормузьку протоку, а в разі необхідності прорве блокаду силою", - заявили в Тегерані.

За даними іранських державних ЗМІ, Тегеран не визнає рішення Дональда Трампа про продовження перемир’я.

Нагадаємо, перший раунд переговорів в Ісламабаді завершився 12 квітня без будь-яких суттєвих результатів. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, зустріч тривала понад 21 годину, але сторони не дійшли згоди через те, що Іран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.

20 квітня Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб", якщо угоди не буде досягнуто, наголосивши, що США вимагають від Тегерана повної відмови від ядерних амбіцій.