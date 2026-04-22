Іран відкинув перемир’я США та заявив про готовність прорвати блокаду

01:58 22.04.2026 Ср
2 хв
В Ірані вважають, що перемир’я потрібне США лише для підготовки нового удару
aimg Катерина Коваль
Іран відкинув перемир'я США та заявив про готовність прорвати блокаду Фото: Іран вважає переговори зі США марними (Getty Images)

Іран не визнає продовження режиму припинення вогню, оголошеного США, і діятиме відповідно до власних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне телебачення Ірану та агентство Tasnim.

Читайте також: Трамп різко передумав і вирішив продовжити перемир'я з Іраном

Відмова від перемир’я

За даними іранських державних ЗМІ, Тегеран не визнає рішення Дональда Трампа про продовження перемир’я.

Радник спікера іранського парламенту Махді Мохаммаді заявив, що продовження перемир’я дозволить США завдати нового удару по Ірану.

"Продовження морської блокади є продовженням ворожості. Доки блокада зберігається, Іран принаймні не відкриватиме Ормузьку протоку, а в разі необхідності прорве блокаду силою", - заявили в Тегерані.

Скасування візиту Венса

Білий дім підтвердив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Ісламабада, де мав очолити американську делегацію на новому раунді переговорів з Іраном. Раніше Іран відмовився від участі в цих переговорах, назвавши їх "тратою часу".

Нагадаємо, перший раунд переговорів в Ісламабаді завершився 12 квітня без будь-яких суттєвих результатів. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, зустріч тривала понад 21 годину, але сторони не дійшли згоди через те, що Іран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.

20 квітня Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб", якщо угоди не буде досягнуто, наголосивши, що США вимагають від Тегерана повної відмови від ядерних амбіцій.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію