Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду

01:58 22.04.2026 Ср
В Иране считают, что перемирие нужно США только для подготовки нового удара
aimg Екатерина Коваль
Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Фото: Иран считает переговоры с США бесполезными (Getty Images)

Иран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное телевидение Ирана и агентство Tasnim.

Читайте также: Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном

Отказ от перемирия

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран не признает решение Дональда Трампа о продлении перемирия.

Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

"Продолжение морской блокады является продолжением враждебности. Пока блокада сохраняется, Иран по крайней мере не будет открывать Ормузский пролив, а в случае необходимости прорвет блокаду силой", - заявили в Тегеране.

Отмена визита Вэнса

Белый дом подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где должен был возглавить американскую делегацию на новом раунде переговоров с Ираном. Ранее Иран отказался от участия в этих переговорах, назвав их "пустой тратой времени".

Напомним, первый раунд переговоров в Исламабаде завершился 12 апреля без каких-либо существенных результатов. По словам вице-президента Джей Ди Венса, встреча длилась более 21 часа, но стороны не пришли к согласию из-за того, что Иран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.

20 апреля Дональд Трамп пригрозил "взрывом бомб", если соглашение не будет достигнуто, подчеркнув, что США требуют от Тегерана полного отказа от ядерных амбиций.

Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
