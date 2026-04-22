Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду

Иран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное телевидение Ирана и агентство Tasnim.

Отказ от перемирия

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран не признает решение Дональда Трампа о продлении перемирия.

Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

"Продолжение морской блокады является продолжением враждебности. Пока блокада сохраняется, Иран по крайней мере не будет открывать Ормузский пролив, а в случае необходимости прорвет блокаду силой", - заявили в Тегеране.

Отмена визита Вэнса

Белый дом подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где должен был возглавить американскую делегацию на новом раунде переговоров с Ираном. Ранее Иран отказался от участия в этих переговорах, назвав их "пустой тратой времени".