Іран вдарив дронами по штаб-квартирі нафтового гіганта Кувейту: що відомо про наслідки

07:41 05.04.2026 Нд
Пошкоджену будівлю, в якій також розташоване міністерство нафти емірату, евакуювали
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: Кувейт (Getty Images)

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорілася в Кувейті після удару іранського безпілотника під час нової хвилі атак Ірану на об’єкти енергетичної інфраструктури країн Перської затоки.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє видання Вloomberg.

Читайте також: Вперше за 7 років: Індія почала купувати нафту в Ірану після рішення Трампа

Атака сталася близько другої години ночі за місцевим часом. За повідомленням KPC, під ударом опинилася не лише головна будівля компанії, а й приміщення, де розташоване Міністерство нафти Емірату.

Персонал було терміново евакуйовано, на місці працювали численні пожежні розрахунки.

Послідовна агресія: від НПЗ до аеропортів

Цей інцидент став черговим у серії нападів з боку Ірану на своїх сусідів.

Дійсно, протягом останнього часу масованих атак зазнали:

  • нафтопереробні заводи Mina Al-Ahmadi та Mina Abdullah;
  • міжнародний аеропорт Кувейту;
  • інфраструктура компанії PIC (виробник добрив та полімерів).

Наразі керівництво нафтового сектору Кувейту координує дії з профільними відомствами для оцінки збитків та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що атака на Кувейт відбулася лише за кілька годин після того, як іранське агентство Fars опублікувало оновлений "список цілей". До нього увійшли не лише нафтогазові активи, а й об’єкти водо- та електропостачання в країнах Перської затоки.

Така агресивна риторика Тегерана стала відповіддю на нещодавній авіаудар військово-повітряних сил Ізраїлю по нафтохімічному комплексу Махшахр в Ірані, що стався раніше того ж дня. Регіон фактично перебуває у стані відкритої "енергетичної війни", де нафтова інфраструктура стала основним заручником геополітичного протистояння.

Нагадаємо, США розглядають розширення військової кампанії проти Ірану за рахунок застосування далекобійних ракет JASSM-ER.

Крім того, Ізраїль очікує узгодження з боку США для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, які можуть відбутися найближчим часом.

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої