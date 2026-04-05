Іран вдарив дронами по штаб-квартирі нафтового гіганта Кувейту: що відомо про наслідки

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорілася в Кувейті після удару іранського безпілотника під час нової хвилі атак Ірану на об’єкти енергетичної інфраструктури країн Перської затоки.

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє видання Вloomberg.

Атака сталася близько другої години ночі за місцевим часом. За повідомленням KPC, під ударом опинилася не лише головна будівля компанії, а й приміщення, де розташоване Міністерство нафти Емірату.

Персонал було терміново евакуйовано, на місці працювали численні пожежні розрахунки.

Послідовна агресія: від НПЗ до аеропортів

Цей інцидент став черговим у серії нападів з боку Ірану на своїх сусідів.

Дійсно, протягом останнього часу масованих атак зазнали:

нафтопереробні заводи Mina Al-Ahmadi та Mina Abdullah;

міжнародний аеропорт Кувейту;

інфраструктура компанії PIC (виробник добрив та полімерів).

Наразі керівництво нафтового сектору Кувейту координує дії з профільними відомствами для оцінки збитків та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що атака на Кувейт відбулася лише за кілька годин після того, як іранське агентство Fars опублікувало оновлений "список цілей". До нього увійшли не лише нафтогазові активи, а й об’єкти водо- та електропостачання в країнах Перської затоки.

Така агресивна риторика Тегерана стала відповіддю на нещодавній авіаудар військово-повітряних сил Ізраїлю по нафтохімічному комплексу Махшахр в Ірані, що стався раніше того ж дня. Регіон фактично перебуває у стані відкритої "енергетичної війни", де нафтова інфраструктура стала основним заручником геополітичного протистояння.