Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта: что известно о последствиях

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорелась в Кувейте после удара иранского беспилотника во время новой волны атак Ирана на объекты энергетической инфраструктуры стран Персидского залива.

Атака произошла около двух часов ночи по местному времени. По сообщению KPC, под ударом оказалось не только главное здание компании, но и помещение, где расположено Министерство нефти Эмирата.

Персонал был срочно эвакуирован, на месте работали многочисленные пожарные расчеты.

Последовательная агрессия: от НПЗ до аэропортов

Этот инцидент стал очередным в серии нападений со стороны Ирана на своих соседей.

Действительно, в последнее время массированным атакам подверглись:

нефтеперерабатывающие заводы Mina Al-Ahmadi и Mina Abdullah;

международный аэропорт Кувейта;

инфраструктура компании PIC (производитель удобрений и полимеров).

Сейчас руководство нефтяного сектора Кувейта координирует действия с профильными ведомствами для оценки ущерба и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что атака на Кувейт состоялась всего через несколько часов после того, как иранское агентство Fars опубликовало обновленный "список целей". В него вошли не только нефтегазовые активы, но и объекты водо- и электроснабжения в странах Персидского залива.

Такая агрессивная риторика Тегерана стала ответом на недавний авиаудар военно-воздушных сил Израиля по нефтехимическому комплексу Махшахр в Иране, который произошел ранее в тот же день. Регион фактически находится в состоянии открытой "энергетической войны", где нефтяная инфраструктура стала основным заложником геополитического противостояния.