Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта: что известно о последствиях

07:41 05.04.2026 Вс
Поврежденное здание, в котором также расположено министерство нефти эмирата, эвакуировали
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: Кувейт (Getty Images)

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорелась в Кувейте после удара иранского беспилотника во время новой волны атак Ирана на объекты энергетической инфраструктуры стран Персидского залива.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание Вloomberg.

Читайте также: Впервые за 7 лет: Индия начала покупать нефть у Ирана после решения Трампа

Атака произошла около двух часов ночи по местному времени. По сообщению KPC, под ударом оказалось не только главное здание компании, но и помещение, где расположено Министерство нефти Эмирата.

Персонал был срочно эвакуирован, на месте работали многочисленные пожарные расчеты.

Последовательная агрессия: от НПЗ до аэропортов

Этот инцидент стал очередным в серии нападений со стороны Ирана на своих соседей.

Действительно, в последнее время массированным атакам подверглись:

  • нефтеперерабатывающие заводы Mina Al-Ahmadi и Mina Abdullah;
  • международный аэропорт Кувейта;
  • инфраструктура компании PIC (производитель удобрений и полимеров).

Сейчас руководство нефтяного сектора Кувейта координирует действия с профильными ведомствами для оценки ущерба и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что атака на Кувейт состоялась всего через несколько часов после того, как иранское агентство Fars опубликовало обновленный "список целей". В него вошли не только нефтегазовые активы, но и объекты водо- и электроснабжения в странах Персидского залива.

Такая агрессивная риторика Тегерана стала ответом на недавний авиаудар военно-воздушных сил Израиля по нефтехимическому комплексу Махшахр в Иране, который произошел ранее в тот же день. Регион фактически находится в состоянии открытой "энергетической войны", где нефтяная инфраструктура стала основным заложником геополитического противостояния.

Напомним, США рассматривают расширение военной кампании против Ирана за счет применения дальнобойных ракет JASSM-ER.

Кроме того, Израиль ожидает согласования со стороны США для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которые могут произойти в ближайшее время.

Больше по теме:
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои