Иран после утечки диспетчерских переговоров продолжит расследование авиакатастрофы с другими странами

Иран после утечки переговоров диспетчеров продолжит, как и прежде работать с другими странами по авиакатастрофе украинского самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Иран также призвал все стороны избегать политизации вопроса.

"Утечка аудиозаписи пилота, разговаривающего с диспетчерами в ​​Тегеране, показывает, что Иран сразу понял, что сбил украинский авиалайнер в прошлом месяце, несмотря на то, что несколько дней назад это отрицал", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Канада призвала Иран как можно скорее расшифровать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который сбили иранские военные, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.

Также РБК-Украина писало, что после публикации иранских переговоров диспетчеров относительно авиакатастрофы Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами. По словам главы отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, утечка записей переговоров иранских диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.