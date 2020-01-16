Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке

Как писало РБК-Украина, Рухани также заявил, что отсутствие безопасности на Ближнем Востоке никому не выгодно, но в то же время обвинил в отсутствии безопасности в регионе Европу, Азию и США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке, который были местью за убийство Сулеймани. Иран позже заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.