Отсутствие безопасности на Ближнем Востоке никому не выгодно, - Рухани

Фото: Хасан Рухани на заседании правительства (irna.ir)

В то же время президент Ирана обвинил в отсутствии безопасности в регионе Европу, Азию и США

В среду, 15 января, во время заседания правительства президент Ирана Хасан Рухани заявил, что отсутствие безопасности на Ближнем Востоке никому не выгодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Irna.

В то же время Рухани обвинил в росте напряженности в регионе страны других континентов.

"Я четко заявляю миру, что отсутствие безопасности в регионе никому не приносит пользы. Небезопасность этого региона чувствительна и важна для всего мира. Я также рассказал об этом различным чиновникам, которые говорили со мной в эти дни. Отсутствие безопасности происходит за счет Европы, Азии, самой Америки и всех остальных", - сказал он.

По словам Рухани, Иран хочет безопасности в регионе, но в ее отсутствии обвинил США.

" Давайте остановимся и вернемся назад. Мы готовы, если вы (США - ред.) вернетесь и выберете путь, который принесет пользу региональной стабильности и безопасности. Давайте обеспечим эту безопасность. Мы хотим этой безопасности в мире", - сказал президент Ирана.

Напомним, ранее м инистр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.