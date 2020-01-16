Іран загрожує європейським військам на Близькому Сході

Як повідомляло РБК-Україна, Рухані також заявив, що відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідно, але водночас звинуватив у відсутності безпеки в регіоні Європи, Азії та США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку, який були помстою за вбивство Сулеймані. Іран пізніше заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.