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Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель

Новости » Энергетика    03.12.2018 - 11:45
Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 61,72 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 3 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:37 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,72 доллара. Это на 5,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.  

Как писало РБК-Украина, страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке. 

Отметим, на прошлой неделе цена нефти Brent опустилась до минимума с октября 2017 года и по состоянию на вечер 23 ноября цена барреля нефти Brent составляла 58,80 долларов за баррель. 

 

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Новости Украины Brentнефть
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