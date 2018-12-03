Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 61,72 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 3 декабря 2018 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:37 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,72 доллара. Это на 5,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.

Как писало РБК-Украина, страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.

Отметим, на прошлой неделе цена нефти Brent опустилась до минимума с октября 2017 года и по состоянию на вечер 23 ноября цена барреля нефти Brent составляла 58,80 долларов за баррель.