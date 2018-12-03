ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель

Новини » Енергетика    03.12.2018 - 20:16
Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель
Фото: Хусейн Каземпур Ардебілі (parstoday)

Сам Іран відмовляється скорочувати видобуток, поки введені проти нього санкції США залишаються в силі

Щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу. Про це заявив представник Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебілі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Сам Іран відмовляється скорочувати видобуток, поки введені проти нього санкції США залишаються в силі, але, як зазначає агентство, через санкцій обсяг видобутку в країні і так скоротився з 3,8 млн барелів на день до 3 млн.

"Якщо ОПЕК та інші нафтоекспортери не обмежать видобуток, то котирування можуть впасти до 40 доларів за барель", - попередив він.

Раніше повідомлялося, що Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року.

Повідомляється, що міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі на прес-конференції в Досі заявив, що повідомив ОПЕК про вихід з картелю з 1 січня. За його словами, рішення Катару відображає плани зі збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ можуть повернутися обмеження нафтовидобутку в 2019 році. Це необхідно, щоб запобігти можливий надлишок пропозиції на ринку.

Відзначимо, в червні учасники ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафтина 1 млн барелів на добу.

Нафтовий ринок слабо відреагував на вихід Катару з ОПЕК Ціна нафти Brent піднялася вище 61 долара за барель
Новини України нефтьBrentІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся