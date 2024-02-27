Іран скоротив запаси ядерних матеріалів, близьких до класу зброї, - WSJ

Іран скоротив запаси ядерних матеріалів, близьких до збройового класу, навіть продовжуючи розширювати свою ядерну програму. Це стало несподіваним кроком, який може послабити напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Рішення Ірану скоротити запаси 60-відсоткового урану протягом останніх 3,5 місяця шляхом навмисного розведення матеріалу, змішуючи його з низькосортним 2-відсотковим матеріалом, стало першим випадком, коли Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про щоквартальне скорочення запасів високозбагаченого урану в Тегерані відтоді, як Іран почав виробляти 60-відсотковий матеріал у 2021 році.

Від початку року Іран двічі проводив розбавлення. Минулого літа він також розбавив невелику кількість 60-відсоткового матеріалу.

Іран, який стверджує, що його ядерна програма переслідує виключно мирні, цивільні цілі, є єдиною країною, що не має ядерної зброї, яка виробляє 60-відсотковий збагачений уран.

У конфіденційних доповідях МАГАТЕ щодо Ірану, поширених серед країн-членів, ідеться про ядерну програму, яка явно розширюється, і докладно описується постійна відмова Тегерана співпрацювати з агентством щодо основних питань, наприклад, заборона на в'їзд у країну деяких інспекторів МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що скорочення Іраном запасів високозбагаченого урану являє собою "незначні коливання" в запасах Тегерана.

"Ми не бачимо і не сприймаємо це як фундаментальну ознаку тенденції", - сказав він.

В Ірану, як і раніше, достатньо матеріалу майже збройової якості, щоб забезпечити паливом майже три одиниці ядерної зброї, що підкреслює його статус як порогової держави, що володіє ядерною зброєю.

Створення ядерної зброї Іраном

За інформацією Reuters, Іран достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

Крім цього , США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, незважаючи на її здатність створити бомбу через кілька місяців.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявляв, що Іран хоч трохи, але стримує прискорення своєї ядерної програми. Так, Тегеран продовжує нарощувати постачання урану, збагаченого до 60% чистоти, який може бути швидко збагачений до рівня, необхідного для ядерної зброї.

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