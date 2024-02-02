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Іран знизив темпи виробництва високозбагаченого урану, - Гроссі

П'ятниця 02 лютого 2024 08:52
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Іран знизив темпи виробництва високозбагаченого урану, - Гроссі Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Іран хоч трохи, але стримує прискорення своєї ядерної програми. Так, Тегеран продовжує нарощувати поставки урану, збагаченого до 60% чистоти, який може бути швидко збагачений до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, різке зростання виробництва, що почалося відразу після ізраїльських бойових дій у Секторі Газа у відповідь на терористичну атаку ХАМАС 7 жовтня, схоже, пішло на спад.

"Спостерігається деяке уповільнення. Вони все ще поповнюють запаси, але вже повільніше", - заявив Гроссі.

Неясно, коли саме почалося сповільнення виробництва урану, але, схоже, Іран став турбуватися, що його програма збагачення ядерного палива може стати головною військовою мішенню. Ізраїль регулярно проводить навчання, що імітують бомбардування, а Сполучені Штати понад 15 років вживають заходів, спрямованих на саботаж програми.

Іран заперечує, що його метою є створення ядерної зброї, і досі представники розвідки заявляли, що немає жодних доказів того, що він прагне її створення.

Іранська влада, схоже, ретельно вивіряє свою діяльність зі збагачення урану, щоб залишатися трохи нижче порога збройового матеріалу. Зазвичай під цим розуміють уран, збагачений до 90% чистоти, але зброю можна створити і на паливі, збагаченому дещо нижче цього рівня.

Створення ядерної зброї Іраном

За інформацією Reuters, Іран достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

Крім цього, США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, попри її здатність створити бомбу через кілька місяців.

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