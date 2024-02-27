Иран сократил запасы ядерных материалов, близких к оружейному классу, - WSJ

Иран сократил запасы ядерных материалов, близких к оружейному классу, даже продолжая расширять свою ядерную программу. Это стало неожиданным шагом, который может ослабить напряженность в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение Ирана сократить запасы 60-процентного урана за последние 3,5 месяца путем намеренного разбавления материала, смешивая его с низкосортным 2-процентным материалом, стало первым случаем, когда Международное агентство по атомной энергии сообщило о ежеквартальном сокращении запасов высокообогащенного урана в Тегеране с тех пор, как Иран начал производить 60-процентный материал в 2021 году.

С начала года Иран дважды проводил разбавление. Прошлым летом он также разбавил небольшое количество 60-процентного материала.

Иран, утверждающий, что его ядерная программа преследует исключительно мирные, гражданские цели, является единственной страной, не имеющей ядерного оружия, которая производит 60-процентный обогащенный уран.

В конфиденциальных докладах МАГАТЭ по Ирану, распространенных среди стран-членов, говорится о явно расширяющейся ядерной программе и подробно описывается постоянный отказ Тегерана сотрудничать с агентством по основным вопросам, например, запрет на въезд в страну некоторых инспекторов МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сокращение Ираном запасов высокообогащенного урана представляет собой "незначительные колебания" в запасах Тегерана.

"Мы не видим и не воспринимаем это как фундаментальный признак тенденции", - сказал он.

У Ирана по-прежнему достаточно материала почти оружейного качества, чтобы обеспечить топливом почти три единицы ядерного оружия, что подчеркивает его статус как порогового государства, обладающего ядерным оружием.

Создание ядерного оружия Ираном

По информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

Помимо этого США не дадут Ирану сделать ядерное оружие, несмотря на его способность создать бомбу через несколько месяцев.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Иран хоть немного, но сдерживает ускорение своей ядерной программы. Так, Тегеран продолжает наращивать поставки урана, обогащенного до 60% чистоты, который может быть быстро обогащен до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.

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