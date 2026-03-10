Іран шантажує Європу: КВІР відкриє прохід через Ормузьку протоку, але є жорстка умова

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що будь-яка європейська або арабська країна отримає вільний прохід через Ормузьку протоку, якщо вишле послів США та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Згідно з повідомленням іранської державної телекомпанії IRIB, яка цитує КВІР, безперешкодний прохід почне діяти вже сьогодні, з вівторка 10 березня.
"Ці країни матимуть "повне право на свободу" для транзиту стратегічно важливим водним шляхом, якщо вони розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами", - пише The Guardian, цитуючи КВІР.
Також видання зазначає, що зараз у морі по обидва боки протоки перебувають сотні суден, оскільки нафтовий і судноплавний ринки стежать за ознаками того, що потоки суден через цей вузький коридор можуть відновитися.
Варто зазначити, що приблизно п'ята частина світових поставок нафти і скрапленого природного газу зазвичай проходить через цю протоку.
Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль і США почали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран почав завдавати ударів порядку країн Близького Сходу.
Крім того, станом на 9 березня рух суден через Ормузьку протоку скоротився приблизно на 90%. Це, своєю чергою, позначилося на світовій торгівлі.
Зокрема, вранці 9 березня вартість нафти Brent перевищила понад 115 доларів за барель. Але щоправда президент США Дональд Трамп того дня ввечері припустив, що війна проти Ірану близька до завершення, і ціни на нафту пішли на спад.
Проте протоку поки що закрили, але президент Франції Еммануель Макрон оголосив учора, що його країна розгорне військові кораблі для супроводу контейнеровозів і нафтових танкерів поблизу Ормузької протоки.