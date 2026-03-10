Іран шантажує Європу: КВІР відкриє прохід через Ормузьку протоку, але є жорстка умова

Згідно з повідомленням іранської державної телекомпанії IRIB, яка цитує КВІР, безперешкодний прохід почне діяти вже сьогодні, з вівторка 10 березня.

"Ці країни матимуть "повне право на свободу" для транзиту стратегічно важливим водним шляхом, якщо вони розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами", - пише The Guardian, цитуючи КВІР.

Також видання зазначає, що зараз у морі по обидва боки протоки перебувають сотні суден, оскільки нафтовий і судноплавний ринки стежать за ознаками того, що потоки суден через цей вузький коридор можуть відновитися.

Варто зазначити, що приблизно п'ята частина світових поставок нафти і скрапленого природного газу зазвичай проходить через цю протоку.