Иран шантажирует Европу: КСИР откроет проход через Ормузский пролив, но есть жесткое условие

Согласно сообщению иранской государственной телекомпании IRIB, которая цитирует КСИР, беспрепятственный проход начнет действовать уже сегодня, со вторника 10 марта.

"Эти страны будут иметь "полное право на свободу" для транзита по стратегически важному водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами", - пишет The Guardian, цитируя КСИР.

Также издание отмечает, что сейчас в море по обеим сторонам пролива находятся сотни судов, поскольку нефтяной и судоходный рынки следят за признаками того, что потоки судов через этот узкий коридор могут возобновится.

Стоит отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через этот пролив.