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Иран считает уничтожение Израиля "достижимой целью"

Новости » Политика    30.09.2019 - 19:06
Иран считает уничтожение Израиля "достижимой целью"
Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Уничтожение Израиля возможно благодаря технологическому прогрессу Ирана, - Салами

Командующий Ирана Революционной гвардией Хоссейн Салами заявил, что уничтожение главного соперника Израиля стало "достижимой целью" благодаря технологическому прогрессу его страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Сообщается, что комментарии Салами, хотя и не являются чем-то необычным для иранских официальных лиц вызвали опасения на фоне особенно обострившейся международной напряженности вокруг ядерной программы Ирана и ряда инцидентов в отношении конфронтации между Тегераном и его другим главным региональным конкурентом Эр-Риядом.

"Этот зловещий режим должен быть стерт с лица земли, и это больше не мечта, это достижимая цель", - сказал генерал-майор Хоссейн Салами.

Напомним, Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану 50 млрд долларов в качестве компенсации ущерба от санкций. Об этом заявил секретарь Совета политической целесообразности страны Мохcен Резайи.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов полностью выйти из ядерного соглашения. По словам Зарифа, полный отказ от исполнения условий ядерной сделки может состояться в случае, если другие страны-участники договора не будут защищать интересы Ирана.

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