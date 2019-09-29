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Иран потребовал от США компенсацию на 50 млрд долларов

Новости » Политика    29.09.2019 - 16:37
Иран потребовал от США компенсацию на 50 млрд долларов
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

При выплате компенсации Иран готов вернуться к ядерной сделке

Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану 50 млрд долларов в качестве компенсации ущерба от санкций. Об этом заявил секретарь Совета политической целесообразности страны Мохcен Резайи, передает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

Он заявил, что Тегерану нужны условия, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Если они хотят восстановить сделку, они должны не вернуться к ней сами, но и выплатить по меньшей мере 50 млрд долларов в качестве компенсации… По мнению американцев, бойкот импорта и экспорта должен был прервать торговлю Ирана и поставить Иран на стопроцентную блокаду. С самого начала мы говорили, что эти действия не останутся без ответа", - сказал Резайи.

До этого представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Иран готов дать обещание о том, что не будет стремиться к ядерному оружию и готов принять изменения в ядерном соглашении, если США вернутся к соглашению и отменят все санкции.

Как сообщало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов полностью выйти из ядерного соглашения. По словам Зарифа, полный отказ от исполнения условий ядерной сделки может состояться в случае, если другие страны-участники договора не будут защищать интересы Ирана.

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