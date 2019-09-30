Іран вважає знищення Ізраїлю "досяжною метою"

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Знищення Ізраїлю можливо завдяки технологічному прогресу Ірану, - Саламі

Командувач Ірану Революційною гвардією Хоссейн Саламі заявив, що знищення головного суперника Ізраїлю стало "досяжною метою" завдяки технологічному прогресу його країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Зазначається, що коментарі Саламі, хоча і не є чимось незвичайним для іранських офіційних осіб викликали побоювання на тлі особливо загострення міжнародної напруженості навколо ядерної програми Ірану та низки інцидентів конфронтації між Тегераном і його іншим головним регіональним конкурентом Ер-Ріядом.

"Цей зловісний режим повинен бути стертий з лиця землі, і це більше не мрія, це досяжна мета", - сказав генерал-майор Хоссейн Саламі.

Нагадаємо, Іран повернеться до ядерної операції за умови, що Вашингтон виплатить Тегерану 50 млрд доларів в якості компенсації збитків від санкцій. Про це заявив секретар Ради політичної доцільності країни Мохсен Резаї.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий повністю вийти з ядерного угоди. За словами Заріфа, повний відмова від виконання умов ядерної угоди може відбутися у випадку, якщо інші країни-учасники договору не будуть захищати інтереси Ірану.