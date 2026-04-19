Іран робить висновки з війни в Україні для підготовки до майбутніх конфліктів, - FT

Іран кілька років аналізує війну в Україні, щоб зрозуміти, як вести сучасні бойові дії. Реальні уроки конфлікту детально розбираються на сторінках оборонних видань країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Хосейн Дадванд, один із військових керівників Ірану, який навчає солдатів, прямо каже про необхідність змін. Він наголосив, що Україна показала важливість дешевих і масових дронів, а також оборонного виробництва.
Дадванд запропонував розвивати безпілотники, впроваджувати штучний інтелект і робити армію мобільнішою.
"Війна між Росією та Україною стала одним із конфліктів, який ми ретельно вивчили. Одним із найважливіших аспектів стало широке застосування малих безпілотників та штучного інтелекту", - сказав він.
У військових журналах Ірану нерідко наголошується, що саме безпілотники стали одним із головних елементів сучасної війни. Крім того, чимало уваги приділяється кібератакам і новим технологіям.
Іранські військові стежать не лише за діями Росії, а й за тим, як Україна чинить опір сильнішому ворогу. Іран вважає цей досвід особливо цінним.
Водночас у статтях визнаються й проблеми самої іранської армії, серед яких: слабке планування, нестача фахівців та потреба в оновленні техніки. Військові пропонують швидше впроваджувати нові технології та готуватися до нових загроз.
Крім того, всередині іранської армії точаться суперечки щодо того, що важливіше: розвиток безпілотників чи придбання дорогих літаків. На думку деяких експертів, Іран має робити і те, і інше, а також відновлювати застарілу інфраструктуру.
Нагадаємо, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф оголосив про "перемогу" над США. За його словами, хоча Вашингтон має військову перевагу, він не зміг повалити режим або встановити повний контроль над Ормузькою протокою.
Зазначимо, раніше Іран офіційно відмовився передавати США свій збагачений уран, попри тиск Вашингтона. У Тегерані заявили, що не планують проводити очні зустрічі з американською стороною, поки не побачать реальних кроків назустріч.