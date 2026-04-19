Іран робить висновки з війни в Україні для підготовки до майбутніх конфліктів, - FT

Хосейн Дадванд, один із військових керівників Ірану, який навчає солдатів, прямо каже про необхідність змін. Він наголосив, що Україна показала важливість дешевих і масових дронів, а також оборонного виробництва.

Дадванд запропонував розвивати безпілотники, впроваджувати штучний інтелект і робити армію мобільнішою.

"Війна між Росією та Україною стала одним із конфліктів, який ми ретельно вивчили. Одним із найважливіших аспектів стало широке застосування малих безпілотників та штучного інтелекту", - сказав він.

У військових журналах Ірану нерідко наголошується, що саме безпілотники стали одним із головних елементів сучасної війни. Крім того, чимало уваги приділяється кібератакам і новим технологіям.

Особливо цінний досвід і проблеми армії Ірану

Іранські військові стежать не лише за діями Росії, а й за тим, як Україна чинить опір сильнішому ворогу. Іран вважає цей досвід особливо цінним.

Водночас у статтях визнаються й проблеми самої іранської армії, серед яких: слабке планування, нестача фахівців та потреба в оновленні техніки. Військові пропонують швидше впроваджувати нові технології та готуватися до нових загроз.

Крім того, всередині іранської армії точаться суперечки щодо того, що важливіше: розвиток безпілотників чи придбання дорогих літаків. На думку деяких експертів, Іран має робити і те, і інше, а також відновлювати застарілу інфраструктуру.