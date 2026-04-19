Иран делает выводы из войны в Украине для подготовки к будущим конфликтам, - FT

Иран несколько лет анализирует войну в Украине, чтобы понять, как вести современные боевые действия. Реальные уроки конфликта подробно разбираются на страницах оборонных изданий страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Хосейн Дадванд, один из военных руководителей Ирана, который обучает солдат, прямо говорит о необходимости изменений. Он отметил, что Украина показала важность дешевых и массовых дронов, а также оборонного производства.
Дадванд предложил развивать беспилотники, внедрять искусственный интеллект и делать армию более мобильной.
"Война между Россией и Украиной стала одним из конфликтов, который мы тщательно изучили. Одним из важнейших аспектов стало широкое применение малых беспилотников и искусственного интеллекта", - сказал он.
В военных журналах Ирана нередко отмечается, что именно беспилотники стали одним из главных элементов современной войны. Кроме того, немало внимания уделяется кибератакам и новым технологиям.
Иранские военные следят не только за действиями России, но и за тем, как Украина сопротивляется более сильному врагу. Иран считает этот опыт особенно ценным.
В то же время в статьях признаются и проблемы самой иранской армии, среди которых: слабое планирование, нехватка специалистов и потребность в обновлении техники. Военные предлагают быстрее внедрять новые технологии и готовиться к новым угрозам.
Кроме того, внутри иранской армии идут споры о том, что важнее: развитие беспилотников или приобретение дорогих самолетов. По мнению некоторых экспертов, Иран должен делать и то, и другое, а также восстанавливать устаревшую инфраструктуру.
Напомним, спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил о "победе" над США. По его словам, хотя Вашингтон имеет военное преимущество, он не смог свергнуть режим или установить полный контроль над Ормузским проливом.
Отметим, ранее Иран официально отказался передавать США свой обогащенный уран, несмотря на давление Вашингтона. В Тегеране заявили, что не планируют проводить очные встречи с американской стороной, пока не увидят реальных шагов навстречу.