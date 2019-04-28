В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Иранские власти могут выйти из договора в ответ на американские санкции

Иранские власти думают о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, предают агентство Mehr и иранская редакция Radio Free Europe - Radio Farda.

"У Исламской Республики есть множество выборов, и власти страны изучают их, и то, что вы сказали, выход из ДНЯО - один из них", - ответил Зариф на вопрос, рассматривает ли Иран выход из этой сделки.

Как известно, договор был подготовлен экспертами ООН и вступил в марте 1970 года. В целом участниками договора являются 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан, Израиль. Также в 2003 году из соглашения вышла Северная Корея.

Напомним, ранее в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций.