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США ввели новые санкции против Ирана

Новости » Политика    26.03.2019 - 16:07
США ввели новые санкции против Ирана
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В санкционные списки попали девять физических лиц

В список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. Об этом сообщает Минфин США.

США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (IRGC) и Министерству обороны.

Сообщается, что в Иране продолжают использовать международную финансовую систему, чтобы избежать санкций, в то время как режим финансирует терроризм и другие "дестабилизирующие действия в регионе". 

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. 

"Соединенные Штаты продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты для предотвращения развития в Иране оружия массового уничтожения", - подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.

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