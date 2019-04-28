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В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

Новости » Политика    28.04.2019 - 20:30
В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива
Фото: Мохаммед Багерия (twitter.com/brave4all)

Это может случиться, если будет "расти враждебность"

Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что они могут начать блокирование поставок нефти из Персидского залива, если будет усиление санкций Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Багери заявил, что если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

"Если наша нефть не будет транспортироваться этим проливом, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться через нее", - сообщил руководитель генштаба Ирана.

Заметим, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку считается главной транспортной артерией для международных перевозок нефти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что сейчас у них есть множество выборов, которые изучает власти страны, а выход из договора - один из них.

Напомним, ранее в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и организаций 14. США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпуса стражей исламской революции и Министерству обороны.

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