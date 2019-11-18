Иран нарушил еще один пункт ядерной сделки, - МАГАТЭ

Иллюстративное фото (twitter.com/RT)

Иран накопил более 130 тонн тяжелой воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран нарушил очередной пункт ядерной сделки, превысив запасы хранения тяжелой воды. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.

"Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", - рассказали в МАГАТЭ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле Иран заявил о готовности возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Предполагалось, что реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Также сообщалось, что Иран возобновил обогащение урана на подземном заводе в местности Фордо. В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана продолжают расти.