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Іран дозволив Boeing долучитися до розслідування аварії літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 01:09
Іран дозволив Boeing долучитися до розслідування аварії літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Тегеран закликав Канаду та інші країни надати інформацію щодо катастрофи

Іран дозволив авіакомпанії Boeing долучитися до розслідування авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Про це заявив представник іранського Міністерства закордонних справ Аббас Муссаві, повідомляє IRNA.

За словами Муссаві, до розслідування обставин та причин аварії літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані буде долучено не лише Україну, але й представників американської компанії Boeing, яка є виробником авіалайнера.

Крім того, у іранському МЗС закликали Канаду та інші країни надати всю можливу інформацію щодо авіакатастрофи українського літака після появи інформації про те, що його могла збити ракета.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - наголосив Муссаві.

Нагадаємо, сьогодні ряд американських ЗМІ, посилаючись на власні джерела в Пентагоні та розвідці, повідомили про те, що український літак, що зазнав аварії в Тегерані, був збитий іранською ракетою. Джерела Newsweek стверджують, що літак авіакомпанії МАУ було збито ракетним комплексом Tор-M1, який виготовляють в Росії.

Пізніше в соцмережах опублікували відеоролик, на якому було зафіксовано можливий момент потрапляння іранської ракети в український літак поблизу Тегерана. Розслідувачі Bellingcat відразу ж заявили, що перевіряють інформацію.

Крім того, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава британского уряду Борис Джонсон заявили, що літак української авіакомпанії МАУ могла випадково збити іранська ракета.

Трюдо заявив, що Іран випадково збив український літак Опубліковано відео можливого попадання ракети в літак МАУ
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