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Опубликовано видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ

Новости » Общество     09.01.2020 - 21:41
Опубликовано видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Сейчас расследователи Bellingcat проверяют информацию

В интернете появилось видео с возможным попаданием иранской ракеты по украинскому самолету под Тегераном. Расследователи Bellingcat проверяют информацию.

"По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде (35.489414, 50.906917)", - заявили в Bellingcat.

Ранее РБК-Украина опубликовало видео авиакатастрофы в Иране с камеры наблюдения. На видео видно мощную мгновенную вспышку света, и это, вероятно, именно падение самолета, от которого в огне разлетаются его детали и продолжают гореть уже на земле.

Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Два чиновника Пентагона сказали изданию, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны. Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский самолет был сбит.

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