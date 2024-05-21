ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран просив про допомогу у США після авіакатастрофи, але Вашингтон "не зміг"

Вівторок 21 травня 2024 15:18
UA EN RU
Іран просив про допомогу у США після авіакатастрофи, але Вашингтон "не зміг" Фото: Метью Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іранський уряд звертався про допомогу до Сполучених Штатів Америки (США) після авіакатастрофи з президентом Ібрагімом Раїсі, втім Вашингтон "не зміг".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Reuters.

"Іранський уряд звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях", - заявив Міллер.

Речник Держдепу додав, що Штати так й не змогли допомогти Ірану через "логістичні причини".

Відповідаючи на запитання, чи не стурбовані Штати тим, що Тегеран може звинуватити Вашингтон в загибелі президента Ірану, голова Пентагону Ллойд Остін заперечив зв'язок між США та авіакатастрофою.

Загибель президента Ірану

19 травня іранські ЗМІ заявили, що вертоліт Раїсі здійснив "жорстку посадку" після повернення з візиту до Азербайджану. Пізніше з'ясувалось, що Тегеран організував пошуково-рятувальну операцію для пошуку місця падіння.

Вже 20 травня почала з'являтись інформація про те, що рятувальникам вдалось виявити вертоліт, втім, ніхто з пасажирів не вижив. Пізніше віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі. У тому ж числі серед загиблих були й інші високопосадовці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни