Іран просив про допомогу у США після авіакатастрофи, але Вашингтон "не зміг"

Іранський уряд звертався про допомогу до Сполучених Штатів Америки (США) після авіакатастрофи з президентом Ібрагімом Раїсі, втім Вашингтон "не зміг".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Reuters .

"Іранський уряд звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях", - заявив Міллер.

Речник Держдепу додав, що Штати так й не змогли допомогти Ірану через "логістичні причини".

Відповідаючи на запитання, чи не стурбовані Штати тим, що Тегеран може звинуватити Вашингтон в загибелі президента Ірану, голова Пентагону Ллойд Остін заперечив зв'язок між США та авіакатастрофою.

Загибель президента Ірану

19 травня іранські ЗМІ заявили, що вертоліт Раїсі здійснив "жорстку посадку" після повернення з візиту до Азербайджану. Пізніше з'ясувалось, що Тегеран організував пошуково-рятувальну операцію для пошуку місця падіння.

Вже 20 травня почала з'являтись інформація про те, що рятувальникам вдалось виявити вертоліт, втім, ніхто з пасажирів не вижив. Пізніше віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі. У тому ж числі серед загиблих були й інші високопосадовці.