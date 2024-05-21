Іран просив про допомогу у США після авіакатастрофи, але Вашингтон "не зміг"
Іранський уряд звертався про допомогу до Сполучених Штатів Америки (США) після авіакатастрофи з президентом Ібрагімом Раїсі, втім Вашингтон "не зміг".
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує Reuters.
"Іранський уряд звернувся до нас із проханням про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях", - заявив Міллер.
Речник Держдепу додав, що Штати так й не змогли допомогти Ірану через "логістичні причини".
Відповідаючи на запитання, чи не стурбовані Штати тим, що Тегеран може звинуватити Вашингтон в загибелі президента Ірану, голова Пентагону Ллойд Остін заперечив зв'язок між США та авіакатастрофою.
Загибель президента Ірану
19 травня іранські ЗМІ заявили, що вертоліт Раїсі здійснив "жорстку посадку" після повернення з візиту до Азербайджану. Пізніше з'ясувалось, що Тегеран організував пошуково-рятувальну операцію для пошуку місця падіння.
Вже 20 травня почала з'являтись інформація про те, що рятувальникам вдалось виявити вертоліт, втім, ніхто з пасажирів не вижив. Пізніше віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі. У тому ж числі серед загиблих були й інші високопосадовці.
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