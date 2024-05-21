Иран просил о помощи у США после авиакатастрофы, но Вашингтон "не смог"

Иранское правительство обращалось за помощью к Соединенным Штатам Америки (США) после авиакатастрофы с президентом Ибрагимом Раиси, впрочем, Вашингтон "не смог".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственного департамента США Мэтью Миллер, которого цитирует Reuters .

"Иранское правительство обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы четко дали им понять, что предложим помощь, как мы делаем в ответ на любую просьбу иностранного правительства в подобных ситуациях", - заявил Миллер.

Спикер Госдепа добавил, что Штаты так и не смогли помочь Ирану по "логистическим причинам".

Отвечая на вопрос, не обеспокоены ли Штаты тем, что Тегеран может обвинить Вашингтон в гибели президента Ирана, глава Пентагона Ллойд Остин опроверг связь между США и авиакатастрофой.

Гибель президента Ирана

19 мая иранские СМИ заявили, что вертолет Раиси совершил "жесткую посадку" после возвращения из визита в Азербайджан. Позже выяснилось, что Тегеран организовал поисково-спасательную операцию для поиска места падения.

Уже 20 мая начала появляться информация о том, что спасателям удалось обнаружить вертолет, однако никто из пассажиров не выжил. Позже вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси. В том же числе среди погибших были и другие чиновники.