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Іран пропонує Трампу завершити війну, але є три умови

21:51 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Іран пропонує Трампу завершити війну, але є три умови Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Іран передав США власні умови для відновлення переговорів і припинення війни на Близькому Сході.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аль-Джазіра".

Як пояснив секретар іранського Радбезу, Тегеран передав президенту США Дональду Трампу свої пропозиції через посередника в особі Катару.

Він також уточнив, що країна має три чіткі умови, виконання яких нібито наблизить мир на Близькому Сході.

Резаї наголосив, що на цьому етапі йдеться про:

  1. припинення бойових дій "на всіх фронтах";
  2. "розмороження" іранських активів;
  3. зняття морської блокади.

Секретар іранського Радбезу зауважив, що Катар уже виконав свою місію, і всі ці вимоги лежать на столі в очільника Білого дому.

Наразі Тегеран очікує на реакцію Трампа та його офіційну відповідь.

На цьому тлі Резаї також запевнив, що Іран зацікавлений у припиненні конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені.

Ба більше, він переконаний, що самі хусити також прагнуть домовитися з Ер-Ріядом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп заінтригував світ заявою про переломний момент у війні США з Іраном.

Окрім того, ми писали, як Китай посилює тиск на Іран, щоб той приборкав наступ хуситів.

Також нещодавно стало відомо, що Росія "підсвітила" цілі для Ірану під час атаки на базу США в Саудівській Аравії.

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