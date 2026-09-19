Іран пропонує Трампу завершити війну, але є три умови

Іран передав США власні умови для відновлення переговорів і припинення війни на Близькому Сході.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Аль-Джазіра ".

Як пояснив секретар іранського Радбезу, Тегеран передав президенту США Дональду Трампу свої пропозиції через посередника в особі Катару.

Він також уточнив, що країна має три чіткі умови, виконання яких нібито наблизить мир на Близькому Сході.

Резаї наголосив, що на цьому етапі йдеться про:

припинення бойових дій "на всіх фронтах"; "розмороження" іранських активів; зняття морської блокади.

Секретар іранського Радбезу зауважив, що Катар уже виконав свою місію, і всі ці вимоги лежать на столі в очільника Білого дому.

Наразі Тегеран очікує на реакцію Трампа та його офіційну відповідь.

На цьому тлі Резаї також запевнив, що Іран зацікавлений у припиненні конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені.

Ба більше, він переконаний, що самі хусити також прагнуть домовитися з Ер-Ріядом.