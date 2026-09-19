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Иран предлагает Трампу завершить войну, но есть три условия

21:51 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Иран предлагает Трампу завершить войну, но есть три условия Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Иран передал США свои условия для возобновления переговоров и прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аль-Джазира".

Как объяснил секретарь иранского Совбеза, Тегеран передал президенту США Дональду Трампу свои предложения через посредника в лице Катара.

Он также уточнил, что у страны есть три четких условия, выполнение которых якобы приблизит мир на Ближнем Востоке.

Резаи подчеркнул, что на этом этапе речь идет о:

  1. прекращении боевых действий "на всех фронтах";
  2. "размораживании" иранских активов;
  3. снятии морской блокады

Секретарь иранского Совбеза заметил, что Катар уже выполнил свою миссию, и все эти требования лежат на столе у главы Белого дома.

Тегеран ожидает реакции Трампа и его официального ответа.

На этом фоне Резаи заверил, что Иран заинтересован в прекращении конфликта между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

Более того, он убежден, что сами хуситы также стремятся договориться с Эр-Риядом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп заинтриговал мир заявлением о переломном моменте в войне США с Ираном.

Кроме того, мы писали, как Китай усиливает давление на Иран, чтобы тот остановил наступление хуситов.

Также недавно стало известно, что Россия "подсветила" цели для Ирана во время атаки на базу США в Саудовской Аравии.

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