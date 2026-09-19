Иран предлагает Трампу завершить войну, но есть три условия

Иран передал США свои условия для возобновления переговоров и прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Аль-Джазира ".

Как объяснил секретарь иранского Совбеза, Тегеран передал президенту США Дональду Трампу свои предложения через посредника в лице Катара.

Он также уточнил, что у страны есть три четких условия, выполнение которых якобы приблизит мир на Ближнем Востоке.

Резаи подчеркнул, что на этом этапе речь идет о:

прекращении боевых действий "на всех фронтах"; "размораживании" иранских активов; снятии морской блокады

Секретарь иранского Совбеза заметил, что Катар уже выполнил свою миссию, и все эти требования лежат на столе у главы Белого дома.

Тегеран ожидает реакции Трампа и его официального ответа.

На этом фоне Резаи заверил, что Иран заинтересован в прекращении конфликта между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

Более того, он убежден, что сами хуситы также стремятся договориться с Эр-Риядом.