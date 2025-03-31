Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа касаемо ядерной сделки, - СМИ

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерную сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times .

Отмечается, что подготовленные ракеты способны поразить "связанные с США позиции". Значительное их количество готовы к запуску и расположены в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.

Ядерное соглашение США и Ирана

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, а также Германия заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкционные ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.

Сегодня же, во время второго срока президентства, Трамп желает новой ядерной сделки с Ираном. Как писали СМИ, недавно республиканец в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев. Последний, в свою очередь, отверг предложение Вашингтона.

Во время недавнего интервью Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран не заключит ядерную сделку с США.