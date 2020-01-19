СНБО заявил о сложности переговоров с Ираном о возвращении черных ящиков самолета

Фото: Алексей Данилов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

Также Данилов попросил СМИ не манипулировать и пользоваться официальной информацией от украинских органов власти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинского самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков" сбитого самолета.