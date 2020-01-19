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СНБО заявил о сложности переговоров с Ираном о возвращении черных ящиков самолета

Новости » Политика     19.01.2020 - 20:01
СНБО заявил о сложности переговоров с Ираном о возвращении черных ящиков самолета
Фото: Алексей Данилов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

Также Данилов попросил СМИ не манипулировать и пользоваться официальной информацией от украинских органов власти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинского самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков" сбитого самолета.

Напомним, ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил в интервью агентству IRNA, что Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу.

В иранском отеле, где останавливался экипаж МАУ, разместили памятное фото В СНБО заявили, что намерены добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы МАУ
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