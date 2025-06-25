Трамп порівняв удари США по Ірану з Хіросімою та Нагасакі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, якого цитує The Guardian .

Виступаючи в Гаазі, президент США зазначив, що удари по Ірану, на його думку, поклали край загрозі з боку Тегерана, як колись ядерні удари завершили війну з Японією.

"Вони витратили трильйони доларів, намагаючись це зробити, і їм це не вдалося, а ми насправді дуже добре з ними зараз ладнаємо. Але хіба ми не досягли успіху цим ударом? Цей удар поклав край війні", - заявив Трамп.

Він порівняв дії США з історичними подіями часів Другої світової війни.

"Я не хочу наводити приклад Хіросіми, я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край тому, це поклало край тій війні. Якби ми цього не зробили, вони б воювали й зараз", - сказав президент США.