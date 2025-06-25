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Иран пригрозил изменить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия

Среда 25 июня 2025 14:57
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Иран пригрозил изменить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Иран может пересмотреть свое членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после атак США и Израиля по его ядерным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует CNN.

Как сообщил глава иранского МИД, эти действия будут иметь далеко идущие последствия для политики Тегерана в ядерной сфере.

"Нападение на наши ядерные объекты, безусловно, будет иметь серьезные и глубокие последствия для будущего курса Ирана", - подчеркнул он.

По словам министра, Исламская Республика в течение многих лет демонстрировала открытость и придерживалась международных обязательств в сфере нераспространения.
"Мы много лет работали над тем, чтобы продемонстрировать миру, что мы преданы Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовы работать в его рамках, но, к сожалению, этот договор не смог защитить нас или нашу ядерную программу", - заявил Арагчи.

Глава МИД Ирана добавил, что дальнейший путь в этом вопросе еще не определен, но изменения возможны.

"Я представляю, что взгляд Ирана на ядерную программу и режим нераспространения претерпит изменения, направление которых я пока не могу определить", - сказал он.

Добавим, что с 1970 года Иран является участником ДНЯО - ключевого международного соглашения, запрещающего неядерным государствам создавать или обладать ядерным оружием. Контроль за его соблюдением осуществляет МАГАТЭ. Однако на протяжении последних месяцев Иран обвиняли в непредоставлении ответов относительно своей ядерной деятельности, несмотря на официальные заявления о мирном характере программы.

Напомним, сегодня парламент Ирана принял законопроект о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Перед тем комитет по нацбезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью остановить сотрудничество Тегерана с органом ООН.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал от Ирана сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Удары по Ирану

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана 13 июня 2025 года. США присоединились к операции 22 июня, поразив иранские объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Выступая в Гааге, президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану, по его мнению, положили конец угрозе со стороны Тегерана, как когда-то ядерные удары завершили войну с Японией.

Подробнее о последствиях атаки США по ядерным объектам Ирана можно прочитать в материале РБК-Украина.

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