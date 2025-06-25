Иран пригрозил изменить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия

Иран может пересмотреть свое членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после атак США и Израиля по его ядерным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует CNN .

Как сообщил глава иранского МИД, эти действия будут иметь далеко идущие последствия для политики Тегерана в ядерной сфере.

"Нападение на наши ядерные объекты, безусловно, будет иметь серьезные и глубокие последствия для будущего курса Ирана", - подчеркнул он.

По словам министра, Исламская Республика в течение многих лет демонстрировала открытость и придерживалась международных обязательств в сфере нераспространения.

"Мы много лет работали над тем, чтобы продемонстрировать миру, что мы преданы Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовы работать в его рамках, но, к сожалению, этот договор не смог защитить нас или нашу ядерную программу", - заявил Арагчи.

Глава МИД Ирана добавил, что дальнейший путь в этом вопросе еще не определен, но изменения возможны.

"Я представляю, что взгляд Ирана на ядерную программу и режим нераспространения претерпит изменения, направление которых я пока не могу определить", - сказал он.

Добавим, что с 1970 года Иран является участником ДНЯО - ключевого международного соглашения, запрещающего неядерным государствам создавать или обладать ядерным оружием. Контроль за его соблюдением осуществляет МАГАТЭ. Однако на протяжении последних месяцев Иран обвиняли в непредоставлении ответов относительно своей ядерной деятельности, несмотря на официальные заявления о мирном характере программы.