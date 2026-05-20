Иран пригрозил войной за пределами Ближнего Востока после заявлений Трампа, - Reuters
Иран пригрозил расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае новых ударов со стороны США. Заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп сообщил, что был "в часе" от решения возобновить масштабную "военную операцию" против Тегерана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.
В этот понедельник и вторник американский лидер был близок к решению о новой кампании бомбардировок в Иране, однако отложил его для продолжения дипломатических переговоров.
"Я был в часе от принятия решения сегодня", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Несмотря на это, американский президент также заявил, что переговоры с Ираном продвигаются хорошо и ситуация может завершиться "очень быстро".
Но в свой ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в случае новых атак война может выйти далеко за пределы региона.
"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", - говорится в заявлении.
Иран ранее уже угрожал ударами по странам Ближнего Востока, где размещены американские военные базы.
Напомним, военная операция против Ирана началась утром 28 февраля 2026 года. Тогда Израиль совместно с США нанесли удары по иранским объектам, заявив о необходимости устранения угроз безопасности и сдерживания иранской ядерной программы.
За несколько месяцев конфликт так и не удалось окончательно урегулировать. Формально активные боевые действия сейчас находятся в состоянии паузы, однако переговоры между сторонами фактически зашли в тупик.
На этом фоне в медиа регулярно появляются сообщения, что Трамп хочет возобновить боевые действия против Тегерана.