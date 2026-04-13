Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран пригрозив дорогим бензином після заяви Трампа про морську блокаду

08:45 13.04.2026 Пн
2 хв
Епоха дешевого бензину добігає кінця? В Ірані зробили різку заяву після провалу переговорів
aimg Олена Чупровська
Фото: Тегеран прогнозує стрибок цін на АЗС (flickr.com)

Іран пригрозив американцям різким зростанням цін на бензин у відповідь на заяву Трампа про блокаду Ормузької протоки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.

Що саме сказав Галібаф

"Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів", - написав він у своєму акаунті.

Раніше Галібаф офіційно підтвердив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через відсутність довіри між сторонами. За його словами, іранська делегація підготувала ряд пропозицій, але минулий досвід не дозволив дійти до порозуміння.

"Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів", - наголосив він.

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. Вони завершилися нічим: Тегеран відмовився згорнути ядерну програму.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід через протоку.

Крім того, Трамп попередив: якщо іранські збройні сили атакують американські кораблі, США "відправлять іранців у пекло".

Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідБензин