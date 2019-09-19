Иран пригрозил США и Саудовской Аравии применением силы

На следующий день после того, как США и Саудовская Аравия обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты, военное руководство страны пригрозило применением силы в случае военной конфронтации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Военный

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео назвал атаку на саудовские нефтяные объекты "военным актом". Также он заявил, что администрация Трампа будет использовать предстоящую встречу мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сплотить поддержку действий против Ирана, который отрицает причастность к атакам.

Также сообщалось, что Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть другие варианта разрешения конфликта с Ираном кроме военного. Войну он назвал "крайним вариантом".