ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии, - CBS

Новости » Политика    19.09.2019 - 09:01
Иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии, - CBS
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Аятолла дал согласие на несение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать

Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи. Об этом телеканал CBS со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.

В сообщении не называется имя источника, а также то, каким образом эта информация попала в распоряжение телеканала. Вместе с тем, в нем говорится, что аятолла дал согласие на несение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать.

Американские представители считают, что самыми достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ являются неопубликованные спутниковые фотоснимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность полученных фотоснимков было оценена с опозданием, отмечает CBS.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "военным актом".

В то же время президент США Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции в отношении Ирана. Это будет последняя эскалация напряженности в отношениях между двумя странами, поскольку официальные лица США обвиняют Иран.

Помпео назвал "актом войны" атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии Саудовская Аравия присоединилась к патрулированию вод возле Ирана
Новости Украины Саудовская Аравияатака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь