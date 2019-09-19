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Трамп видит другие варианты действий, кроме войны с Ираном

Новости » В мире    19.09.2019 - 10:35
Трамп видит другие варианты действий, кроме войны с Ираном
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США считает, что есть менее масштабные варианты действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что существуют другие варианты действия, кроме войны с Ираном, после того, как Саудовская Аравия продемонстрировала доказательства атаки на нефтеперерабатывающий завод со стороны Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, существует крайний вариант и менее масштабные действия со стороны США.

"Есть много вариантов. Существует крайний вариант, и есть варианты, которые намного меньше, чем этот. Я говорю крайний вариант, означающий войну", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану.

Сообщается, что союзник США Саудовская Аравия продемонстрировала остатки беспилотников и ракет, которые якобы использовались для атаки на НПЗ и спонсировались Тегераном.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Саудовскую Аравию назвал атаку на нефтеперерабатывающие заводы "актом войны".

Также РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана. Расширение санкций произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

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