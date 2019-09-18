Помпео назвал "актом войны" атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Госсекретарь США обсуждает вопрос создания коалиции для сдерживания Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "военным актом". Об этом он сказал во время пребывания в Садовской Аравии в среду, 18 сентября, сообщает CNN.

Помпео прибыл на консультации в Джидду с правителями королевства о следующих шагах в ответ на атаки дронов на нефтяные объекты 14 сентября. В частности, в переговорах учавствует саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Нам повезло, что в этой атаке не были убиты американцы, но всякий раз, когда вы совершаете подобный акт войны, всегда есть риск, что это может случиться ... Это атака такого масштаба, которого мы не видели раньше", - сказал госсекретарь.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что он находится на Ближнем Востоке, чтобы создать коалицию для сдерживания Ирана, и дал понять, что администрация Трампа будет использовать предстоящую встречу мировых лидеров на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, чтобы сплотить поддержку действий против Тегерана, который отрицает свою причастность к атакам.

В то же время президент США Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции в отношении Ирана. Это будет последняя эскалация напряженности в отношениях между двумя странами, поскольку официальные лица США обвиняют Иран.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министерство обороны Саудовской Аравии обирается предъявить доказательства о причастности Тегерана к атакам на саудовские нефтяные объекты.