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Иран пригрозил США и Саудовской Аравии применением силы

Новости » В мире    19.09.2019 - 16:33
Иран пригрозил США и Саудовской Аравии применением силы
Фото: Хабиболла Сайяри (wikimedia.org)

Таким образом Иран отреагировал на обвинения в атаках на саудовские нефтяные объекты

На следующий день после того, как США и Саудовская Аравия обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты, военное руководство страны пригрозило применением силы в случае военной конфронтации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Военный контр-адмирал Ирана Хабиболла Сайяри назвал США и Саудовскую Аравию "врагами" и пригрозил последствиями в случае "агрессии".

"Противники Ирана будут сожалеть о любой агрессии против него. Враг полностью осведомлен о готовности иранских вооруженных сил и знает, что он пожалеет об этом, если совершит какую-либо агрессию", - сказал он.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео назвал атаку на саудовские нефтяные объекты "военным актом". Также он заявил, что администрация Трампа будет использовать предстоящую встречу мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сплотить поддержку действий против Ирана, который отрицает причастность к атакам.

Также сообщалось, что Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть другие варианта разрешения конфликта с Ираном кроме военного. Войну он назвал "крайним вариантом".

Трамп видит другие варианты действий, кроме войны с Ираном Меркель и Джонсон хотят избежать эскалации после атаки на саудовские НПЗ
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранСаудовская Аравия
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